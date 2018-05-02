شاهد انفعال وبكاء “سارة القبندي” بعد اتهامها بخيانة فرح الهادي مع زوجها

عبرت الفنانة الكويتية سارة القبندي ، عن غضبها واستيائها من الاتهامات التي وجهت إليها من أحد الحسابات الوهمية التي تنشر أخبار عن المشاهير ، وافادت بوجود علاقة بين سارة وزوج الفنانة فرح الهادي ، الفنان عقيل الرئيسي .

وردت سارة على هذه الاتهامات بمقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلة ” الحسد موجود بالقران عادي، بس طعن بالشرف؟ بنية تطعن بشرف بنية، هذا ما ينسكت عنه؟ انا عندي امي تشوف السنابات، انا مابي امي تتضايق؟ هاي ناس ما تسوى، دايما انا ماحب اطلع الجانب خايس فيني .. أنا بنت للحين، انتوا قعدتوا تطقون بشرفي ليش؟ انا ماسويت شي غلط بحياتي؟ اللي صار كان عاليوتيوب ” .

وتابعت سارة ، ” تقدرون تعرفون تفاصيل السفرة موجودة عاليوتيوب، لما تقعدون تتكلمون وكلام كبير، قبل هذا كلها شخص متجوز، وجوزتا صديقتي، وهو صديقي واخوي، وقاعدين تتكتبون كلام؟ بنية تتكلم بهذا الاسلوب ؟؟ انت شلون بنية تطعنين بشرف بنية؟.. انا لما كون مسوية شي غلط اتحمل غلطي، اقول ياربي انفضحت انا غلطانة وانفضحت، اما انا يومين بفراشي وانام مظلومة؟؟ انا بنت وراي مستقبل، انا قاعده اطلع لايف ما اسوي شي غلط، ولا اسوي السوالف البنات اللي يسوون ”.

وانفعلت سارة أثناء كلامها، متابعة: “ اقسم بالله العظيم عساني افقد كل غالي بدنيتي اذا اللي انته متوهمينو صح، لان والله العظيم فيه ناس تحب تشوه سمعة اي انسان يشوفونه محبوب، ليش؟ انا مسوتلكم شي؟ داشه غرفتي اسوي لايفي، رمضان يطلعلي مسلسل بالعيد اسوي مسرحية، انا ماقاعده اسوي شي غلط، هذا الإنسان اخو وصديق ما زاغت عيني عليه الا لما ؟؟ عيب؟ هذا انسانه اطلع واسولف معاها اروح اطعنها بظهرها؟ تتكتبون كلام غلط، عيب؟ ” .