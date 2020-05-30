شيّع عدد من محبي الفنان حسن حسني جثمانه من مسجد مستشفى دار الفؤاد إلى مثواه الأخير إلى مقابر أسرته على طريق مصر الفيوم بعد الصلاة عليه، حيث حرصوا على ارتداء القفازات والكمامات حماية من فيروس كورونا.

وشهدت الجنازة انهيار فاطمة ابنة الممثل المصري الراحل، وأيضاً حضور منير مكرم عضو مجلس ​نقابة المهن التمثيلية والفنان سعد الصغير الذي هاجم زملائه الذين غابوا عن حضور الجنازة.

وقال: “”إجراءات احترازية إيه ياللي قعدت عشان خايف من كورونا هي كورونا كده مش هتجيلك .. أنا مش عايز حد يزعل مني طبعًا بس عم حسن من أطيب الناس، كان لازم تيجي تاخد حسنات حتى وربنا أكيد عمره ما هيضرك”.

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل “سلطانة المعز” مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل “أبو جبل”، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.