تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لأسرة نجم بولييود الشاب ” سوشانت سينغ راجبوت ” بعد تلقيهم خبر وفاته منتحرا .

ويظهر والد الفنان الراحل وهو في حالة إنهيار تام وتم إحضار عدد من المسعفين للإهتمام بحالته الصحية .. وعمت حالة من الحزن على باقي أفراد الأسرة .

وتفاعل المتابعون على مقطع الفيديو الذي حقق نسبة مشاهدات عالية في ساعات قليلة .

يذكر أن عناصر من الشرطة الهندية وجدوا راجبوت البالغ من العمر 34 عاما مشنوقا في شقته الكائنة في مدينة باندرا في مومباي وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية .

وذكر أحد المسؤولين أن نجم بوليود أقدم على الانتحار .. بينما تشكك عائلته في فرضية انتحاره .