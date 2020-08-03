رفض الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم التعليق بشكل مباشر على الضجة التى أثيرت مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد انفصاله عن المطربة أنغام.

وقال أحمد ابراهيم، خلال لقائه من الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء dmc،، :”مش مهتم بالضجة اللى بتحصل على السوشيال ميديا وبتفاجىء بكلام الناس واتصالاتهم، كل اللى يجيبه ربنا خير، وطول الوقت بركز إن أقدم أغانى تسيب أثر مع الناس”.

وأوضح أحمد إبراهيم أنه التزم الصمت بعد زواجه من أنغام ومن بعد انفصاله عنها وقال، “كنت حريص على عدم إدخال حياتى الشخصية مع المهنية والأزمة الأخيرة أظهرت لى نوايا لناس كثيرين استكتروا عليّ أن الضوء اتسلط عليه وأنا لو محتاج وبسعى للشهرة كنت ظهرت فى برامج من زمان وتحدثت عن أعمالى الفنية”.

وعن سبب التزامه الصمت كل هذة المدة قال إبراهيم :”الدنيا صغيرة والله منصف و الرد جه بدرى جدا وربنا نصفنى، وأنا طول الوقت عمرى ما سمحت لنفسى أدخل فى حياة حد.. وأرد على الاتهامات دى وأقول ايه فى حد بيتكلم عن نفسه وينصف نفسه “الراجل هو اللى بيحاسب على المشاريب” و للأسف ياريت كان ينفع انى أدافع عن نفسى وفى نفس العام الذى تهاجمت فيه هو العام الذى حصلت فيه على العديد من الجوائز الهامه فى حياتى آخرها جائزة music awards عن أغنية حاله خاصة جدا للمطربه أنغام”