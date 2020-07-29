خرجت الاعلامية الكويتية حليمة بولند عن صمتها بعد ورود اسمها ضمن المشاهير المتورطين في قضايا غسيل أموال التي تضج بها الكويت حاليا.

وقالت حليمة بولند، في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان الكويت دولة مؤسسات ودستور ولا يوجد اي احد فوق القانون.

وشددت حليمة بولند على احترامها لنزاهة القضاء والنيابة العامة الكويتين وتابعت انها كانت قد طالبت سابقا عبر برنامجها “هنا الكويت” بسن قوانين لمحاربة الفساد المتمثل بقضية غسيل الاموال.

وأضافت حليمة بولند: “انا اليوم اشكرهم على محاربة الفساد والله لو كنت انا واحدة من المشاركين بهذه الجريمة اتمنى اني اول وحدة احاسب ويتخذ فيني العقوبة الشديدة”.

وكانت صحيفة “القبس” المحلية قد نشرت قائمة بأسماء مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المتهمين بـ”غسيل الأموال”.

وعممت وزارة الداخلية الكويتية، أسماء المشاهير المتهمين على المنافذ البرية والمطار، لمنع هروب المشتبه بهم في قضية الفساد المثيرة.



