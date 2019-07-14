شاهد.. اول ظهور لـ منى فاروق بعد الافراج عنها

أطلت الفنانة المصرية منى فاروق على متابعيها في فيديو قصير نشرته عبر حسابها على الفايسبوك في اول ظهور لها بعد الإفراج عنها عقب حبسها على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فيديوهات خالد يوسف“.

واوضحت منى فاروق في الفيديو انه لديها اي حسابات اخرى على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: ”أنا بسجل الفيديو ده علشان أقولكم إن دي الصفحة الشخصية ومعنديش أي صفحات تانية“.

وأضافت: ”أنا الأدمن فيها ومفيش أي حد تاني مسؤول عنها وكل سنة وأنتم طيبين“.

دى صفحتى الوحيده على الفيس بوك اعمله شير علشان الناس تعرف و متنسوش لايك للصفحه ❤️❤️بحبكم Posted by Mona Farouk on Sunday, July 14, 2019

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.