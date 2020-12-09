شارك الفنان السعودي مهند الحمدي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قصير يرصد اول ظهور له مع خطيبته فرح مراد بشكل مباشر.

ويظهر مهند الحمدي في الفيديو وهو يصور نفسه قبل ان ينقل الكاميرا الى خطيبته لبضعة ثوان والتي كانت تقود السيارة.

وكان مهند الحمدي قد أعلن عن خطوبته بشكل رسمي على حبيبته التي ارتبط بها مؤخرا، منذ يومين، حيث نشر صورة برفقتها وهو يقبل يدها عبر حسابه على إنستغرام دون الكشف عن ملامحها، واكتفى بكتابة: “الحمد لله”.

كما فاجأ مهند الحمدي، جمهوره بشراء منزل جديد بعد ساعات من إعلان خطوبته وعرض هدية حماته له. وظهر مهند في مقطع فيديو عبر حسابه بسناب شات يستعرض فيه هدية “حماته” والدة زوجته وهي عبارة عن “مصحف مزخرف” وعلق عليها قائلاً:”هدية الغالية أم المدام”.

على الصعيد الفني، يعتبر مسلسل “دفعة بيروت “أحدث أعمال مهند الذي يعرض عبر منصة شاهد، ونجح المسلسل في خطف أنظار المتابعين، ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة فاطمة الصفي، نور الغندور، حمد أشكناني، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.