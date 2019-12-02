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شاهد.. اول ظهور للراقصة جوهرة بعد فضيحة الفيديوهات الاباحية!

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فاجأت الراقصة، روسية الأصيل أندريفا إيكاترينا الشهيرة بـ”جوهرة”، متابعيها بتجاهلها أزمة الفيديوهات الإباحية، التي انتشرت في الساعات الماضية وظهورها وكأن شيء لم يكن.

فقد ظهرت جوهرة عبر خاصية الستوري على انستغرام، بفستان أبيض قصير، ترقص، وهو ما جعل الجمهور يشعر أنها تتجاهل الأمر بطريقتها.

يذكر ان مصادر قضائية قد قالت أنه في حال ثبوت أن الراقثصة جوهرة هي من ظهرت في الفيديو فإنها تواجه تهمة نشر فيديو إباحي وممارسة أفعال فاضحة حيث يندرجان تحت مسمى جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور أو جريمة الفعل الفاضح العلني.

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