شاهد.. ايتن عامر تفاجىء متابعيها بإطلالتها بعد اتباعها حمية قاسية

مساء الخير معلش غبت عليكوا شوية كنت مريضة 😷 و لكل اللى بيسألوا على الدايت انا وقفت فى فترة التعب عشان كدة منزلتش بوستات انتوا بقا عيدوا الدايت من الاول تانى لحد ما توصلوا الوزن اللى عايزينة انا عرفتكوا الطريق كملوا بقا انتوا ورونى الشطارة #الدايت_للجدعان #يا_رب_تخس_يا_تتح #ايتن_عامر