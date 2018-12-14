شاهد.. ايتن عامر تفاجىء متابعيها بإطلالتها بعد اتباعها حمية قاسية

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها بصورة حديثة لها ظهرت خلالها بوزن أقل بعد اتباعها حمية غذائية قاسية أعلنت عنها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، وكذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

وكتبت آيتن تعليقاً على الصورة التي نشرتها عبر انستقرام :”مساء الخير معلش غبت عليكوا شوية كنت مريضة. انتوا بقا عيدوا الدايت من الاول تانى لحد ما توصلوا الوزن اللى عايزينة”

وأضافت الفنانة الشابة في منشورها الذي ارفقته بهاشتاغات طريفة مثل #الدايت_للجدعان #يا_رب_تخس_يا_تتح :”انا عرفتكوا الطريق كملوا بقا انتوا وروني الشطارة”.

يذكر أن آيتن زاد وزنها بشكل كبير بعد إنجابها نجلها يوسف حتى أنها اعتذرت عن حضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي بسبب زيادة وزنها بشكل ملحوظ وخوفها من التنمر على جسدها أو السخرية من شكلها.