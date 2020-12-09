ردت الفنانة المصرية آيتن عامر على الانتقادات التي طالتها وزوجها محمد عز العرب بسبب القبلة الحميمة بينهما خلال الاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف الشهر الماضي.



وقالت آيتن عامر، في تصريح لبرنامج “ام بي سي ترندينغ” ردا على سؤال: “أنا شايفة لما رجل يقبل مراته بأي شكل من الاشكال ان دي حاجة مش عيب الناس بتشوفها حاجة عيب لاء هي مش عيب”

وتابعت “أنا مش ببوس حد غريب دا جوزي يعني وقريت تعليقات غريبة جدا وفي الاخر اوكي يا جماعة انتم لكم وجهة نظر انتم حرين فيها وانا لي قناعاتي اللي انا برضو حرة فيها”.

وختمت ايتن عامر كلامها بالقول: “انا بنحب بعض ومش حنبطل ان نحن نعلن انه نحنا نحب بعض طول عمرنا خصوصا انه مش نحنا اللي نشرنا الفيديو”.

وكانت الاعلامية بوسي شلبي قد نشرت مقطع فيديو للفنانة أيتن عامر يكشف تفاصيل احتفالها بعيد ميلادها مع زوجها حيث ظهرا وهما يقبلان بعضهما بطريقة حميمة ما جعل بعض المتابعين يوجهون لهما انتقادات.