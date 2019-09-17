شاهد .. باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها

نشرت الفنانة اللبنانية ” باسكال مشعلاني ” صورا عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من احتفالها بعيد ميلاد إبنها الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات .
وتظهر باسكال في الصور برفقة إبنها وزوجها الملحن والموزع الموسيقي ” ملحم أبو شديد ” .
وكتبت باسكال مشعلاني في تعليقها على الصورة قائلة : ” عقبال الميه يا حبيب ماما الله يكون معاك على طول ويحميك ” .
يذكر أن باسكال طرحت مؤخرا أغنية بعنوان ” اتعذبت كفاية ” من كلمات وألحان ” محمد رفاعي ” و توزيع موسيقي وقيادة الأوركسترا المايسترو ” عادل عايش ” وتم التسجيل في استديو ملحم أبو شديد .. وتم تصويرها في تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري .
وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية .
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