كشف الممثل السوري ​باسم ياخور​ في فيديو نشره، عبر قناته على الـ “يوتيوب”، عن كواليس برنامج “​أكلناها​”، الذي قدّمه وإستضاف فيه العديد من الممثلين والفنانين، وليوضح للمتابعين ما يحدث تحت الهواء.

واجاب باسم ياخور أثناء الفيديو عن عدد من اسئلة المشاهدين حول كواليس البرنامج والتي كان بعضها حول الفنانة نسرين طافش حيث تساءل البعض لماذا كان هناك تركيز عليها ليوضح باسم انه تم ذكرها ثلاث مرات فقط خلال الثلاثين الحلقة.

لكن باسم ياخور اعتذر من نسرين طافش بسبب اعتباره في إحدى الحلقات بأنها أكثر ممثلة سورية بالغت بعمليات التجميل قائلا: “ما بعرف ليه خطر على بالي اول اسم هو اسمها يمكن لانها فنانة جميلة وفعلا حكيت بمنتهى الود وما كنت اقصد اي اساءة لها اذا هي فهمت من كلامي اي شيء في اهانة لها فأنا اوجه اعتذاري” واضاف “يمكن هو موضوع التجميل موضوع حساس وانا ما فهمت ابعاده زيادة”.