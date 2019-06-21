شاهد.. باسم ياخور يوجه نصيحة غير متوقعة الى عباس النوري!

وجه الفنان السوري باسم ياخور نصيحة غير متوقعة الى مواطنه الممثل عباس النوري.

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وقال باسم ياخور، خلال حلقة الامس من برنامج “اكلناها” الذي يقدمه على شاشة قناة “لنا”، انه ينصح الفنان عباس النوري ان لا يقدم برامج.

وتابع باسم ياخور “برأيي استاذ عباس باسمه الكبير حالة مزاجه كلها هي باتجاه الدراما اكثر من التقديم”.

واضاف باسم ياخور: “هذا رأي الشخصي وقد اكون مخطأ فيه وهذا لا ينتقص ابدا من قيمته الفنية الكبيرة جدا”.

بدورها اثنت الممثلة ديما بياعة، ضيفة البرنامج، على كلام باسم قائلة “برافو باسم”.

يذكر ان الفنان عباس النوري خاض تجربة التقديم مرة واحدة من خلال برنامج “لحظة الحقيقة” على شاشة قناة “ام بي سي”.