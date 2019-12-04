شاهد.. باسم يوسف يحث اللبنانيين على قطع الطرقات للضغط على المسؤولين!

أطل الاعلامي المصري الساخر باسم يوسف في حلقة الامس من برنامج “منا وجر” المذاع على شاشة الـ “ام تي في” اللبنانية.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وعبر باسم يوسف، خلال الحلقة، عن رأيه في قطع الطرق التي يشهدها لبنان ضمن الاحتجاجات الشعبية الواسعة.

واعتبر باسم يوسف ان قطع الطرقات ورقة ضغط في يد المتظاهرين لان المسؤؤل لن يتنازل الا عبر ذلك وقال “ايوه يبقى ضغط على الشعب والناس بتتعب ولكن الفكرة ان انت بتتعب علشان في مشكلة انت عاوز تحلها من جذورها”.

واضاف “لو انت نزلت وصفقت وحملت ورود المسؤول حيفضل يتفرج ويضحك عليك لحد ما انت تتعب وتمشي”.

وختم باسم يوسف كلامه بشكل ساخر: “ده رأيي بس انتم يا جماعة احرار انا ما ليش دعوة”.