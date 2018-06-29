شاهد بالصور بعد جلسات التسمير.. أمل العوضي تستعرض لون جسدها الجديد

نشرت الفنانة والمذيعة الكويتية أمل العوضي مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها في إنستغرام، تظهر فيها وقد اكتسبت لون “تان” جديدا.

وفي الصورة الأولى تظهر العوضي بإطلالة صيفية مُناسبة لأجواء الإجازات، حيث ارتدت توبا باللون الأبيض مع تنورة كاروهات باللون الأصفر “الكركمي”، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.

وتغزل متابعو العوضي بإطلالتها ورأى العديد منهم أنها أصبحت أجمل بعد التسمير، وأنه يليق بها، بينما هاجمها آخرون بسبب كشفها عن جسدها.

ونشرت العوضي مجموعة صورة مُنفردة مقصوصة لها، تُظهرها كاملة بعد التجميع، وكتبت أسفلها: الحياة عبارة عن شاطىء، وأنا أتسمّر”.

يُشار إلى أن الفنانة الكويتية أمل العوضي تتعمد مؤخرًا الظهور بإطلالات جريئة، وذلك بعد فصلها من البرنامج الرمضاني “لمسة فوز” على الهواء مباشرة بطريقة صادمة ودون توضيح الأسباب، إلا أن عدة مصادر أكدت أن سبب طردها هو ملابسها غير المحتشمة.

