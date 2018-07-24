شاهد بالفيديو.. ياسمين رئيس تشارك في تحدي الرقص kiki

شاركت الفنانة ياسمين رئيس في تحدي الرقص InMyFeelings أو ما يطلق عليه البعض تحدي Kiki الذي انتشر بصورة كبيرة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونشرت ياسمين عبر حسابها على Instagram، فيديو لها وهي تفتح بابا السيارة وتبدء في الرقص على طريقتها الخاصة لتشارك في التحدي على أنغام أغنية “ساعات بشتاق” لمحمد فؤاد، بدلا من أغنية النجم العالمي دريك in my feelings ويعرفها الجمهور باسم kiki، وعلقت قائلة: “كيكي مين، تحيا مصر”



المصدر: filflan.com