شاهد.. بثينة الرئيسي تعتذر باكية للكويتيين عن نشرها صور للسلطان قابوس مع صدام حسين

نشرت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي مقطع صوتي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات تعتذر فيه للشعب الكويتي عن ما بدر منها بعد نشرها صورة للراحل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان السابق مع رئيس العراق السابق صدام حسين. وأكدت بثينة الرئيسي أن الهجوم الكبير الذي تعرضت له بسبب نشرها لصورة السلطان قابوس مع صدام حسين أصابها بالألم الشديد خاصة أنها تزامن مع حزنها الشديد على وفاة السلطان قابوس.



وقدمت بثينة الرئيسي اعتذارها لجمهورها الكويتي مؤكدة أنها لم تقصد نشر الصورة لوجود صدام حسين موضحة أنها رأت في الصور المنشورة كلها صورة السلطان قابوس فقط.

وتحدثت بثينة الرئيسي عن تقديرها وحبها للكويت وشعبها.