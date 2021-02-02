أثارت خبيرة التجميل ومدونة الموضة السعودية ” بدور البراهيم ” موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بعرض وصفته بـ “ألعاب خفة بصرية”.

فقد تداول ناشطون مقطع فيديو لـ بدور البراهيم ظهرت فيه وهي تقول في البداية “بما اني ماني طالعة وبجلس في البيت فجايتني اختى وسأسوي العاب خفة بصرية”.

ثم ظهرت بعدها بدور البراهيم وهي تحمل وعاء فيه بضعة اوراق وقالت “اهلا وسهلا ضيوفي الاعزاء اليوم سأحول هذه الاوراق الى فلوس” وتابعت “الشعب كله يحب الفلوس”.

وقد اثارت بدور البراهيم موجة من السخرية بعد هذا الفيديو حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “ثقل دم مو طبيعي” و”هذي ليش دمها ثقيل بهشكل المو طبيعي” و “

خفة بصرية .”