أقامت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم حفلا لاستقبال مواطنتها ايناس الحنطي حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الحفل على هاشتاغ ايناسالحنطيفيضيافهبدور.

ووصفت بدور البراهيم، في فيديو بثته عبر حسابها على “سناب شات”، الحفلة بأنها “على مستوى راقي جدا جدا” وتابعت “بنات الشرقية ما يستقبلون الا الناس الراقية وما يقدمون الا الناس الراقية”.

وفي مقطع اخر، ظهرت بدور البراهيم مع ايناس الحنطي وهي ترحب بها وقالت لها “اخيرا جيتي الشرقية ونورتي بصراحة بس ما توقعتك كده ابدا على الطبيعة انت مرة خجولة”.

وتحدثت كل من ايناس وبدور عن طلاقهما والمهر الذي كانت حددته الاخيرة بـ مليون ريال، حيث قالت ايناس الحنطي “بدور وش سالفة مفارق راسك” لترد عليها “اول حاجة مفارق راسي من الماس” وشرحت لها قائلة “مفرق الراس هذه سالفة قديمة واحدة استفزتني قالت لي من يتزوجك انت مطلقة وما حد سيتزوجك فقلت ما يتزوجني الا واحد ولد شيوخ الا لو دفع مليون”.

بدورها اوضحت ايناس الحنطي انها تعرضت لموقف مماثل وقالت “انا انفصلت وكان يجيني خطاب وللاسف المجتمع كان يتعامل معي بطريقة احمدي ربك فلان خطبك ويعتقدون ان المطلقة لازم تقدم تنازلات بينما المطلقة لازم تدرس الموضوع اكثر واكثر كي لا يحدث الطلاق مرة اخرى”.