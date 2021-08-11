دافعت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم عن نفسها بعد تعرضها لانتقادات بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة بعد ارتدائها فستان احمر مكشوف.

وبررت بدور البراهيم نشر الفيديو بالقول “كل الموضوع اني انا منزلة مقاطع لي ونزلت بالغلط بالعام وتداولوها السوشيال ميديا”.

وتابعت “عليكم بالعافية انا ما احس حتى اني انا اساسا مسوية شيء غلط ولا منزلة مقطع مرة مخل “.

وكانت بدور البراهيم قد اثارت الجدل في الساعات الماضية بعد ان فاجأت متابعيها بإطلالة جريئة حيث ظهرت وهي ترتدي فستان أحمر ضيق ومكشوف من الذراعين والصدر.

بدور البراهيم:



ما بصور الفستان عشان ما اصير ترند



– بعد عدة سنابات قامت بذلك

pic.twitter.com/yFHUPYhXkf — قولدن دوز (@GoldenDose) August 9, 2021

وقد اتهم الكثير من المتابعين بدور البراهيم بالتناقض والكذب خاصة بعد ان ظهرت قبل نشرها هذا الفيديو وهي تتحدث عن اطلالتها قائلة أنها لا تستطيع تصوير الفستان حتى لا تصبح تريند في السعودية.