عبرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم عن عدم اهتمامها بالتحديث الاخير لتطبيق “سناب شات” والذي وضع عددا من المشاهير العرب في ورطة بعد ان كشف عن عدد متابعيهم.

واوضحت بدور البراهيم، في مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، انها لم تكن تعلن سابقا عن عدد متابعيها حتى للمعلنين وقالت “ليه تدرون كم عندي عدد مشاهدين هذا شيء احتفظ به لنفسي حتى لو ثمانية مليون ما طلعته”.

وتابعت بدور البراهيم “انتم غلطانين اذا مفكرين ان النجاح من عدد المشتركين ابدا لا فأنا مستحيل اطلع عدد مشاهديني” واضافت “انا نجحت كوني مؤثرة كون عندي نكهةة وطعم كوني برند سعودي”.

وقد اثار رفض بدور البراهيم اظهار عدد متابعيها عدد من التعليقات الساخرة حيث كتب احدهم “تلاحظون فجأه الكل ما صار يهمهم العدد ! ” فيما كتب اخر “متابعينها ٢٠٠ الف ههههههه”.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق سناب شات وبعد اخر تحديث له أظهر عدد متابعي الحسابات الموثقة حيث تصدّرت كل من الدكتورة خلود بأكثر من 9.9 ملايين متابع، وفي المرتبة الثانية الموديل روز بأكثر من 8.1، ومن المشاهير أكثر متابعة كذلك نجد كلا من: حليمة بولند (3.8 ملايين)، بلقيس (4.8 ملايين). وتخطى عدد متابعي الدكتورة خلود، عدد متابعي المطرب الأمريكي جاستين بيبر وهو مغني آر أند بي وبوب عالمي؛ حيث حصدت مرتبة الأولى عربيًا، بينما المغني 8 ملايين متابع. ووضع التحديث الجديد الفاشينيستا جمال نجادة الملقبة بأخطبوط الخليج؛ في موقف محرج حيث لم تتخطَّ نسبة المتابعين لديها مليونًا بعد التحديث، رغم زعمها السابق بأنها تتخطى الـ 11 مليون متابع على سناب شات.