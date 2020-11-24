حلت خبيرة الماكياج ومشهورة “سناب شات” السعودية بدور البراهيم ضيفة على الاعلامي طارق الحربي، في حلقة الامس من برنامج “طارق شو” والذي يذاع على شاشة قناة “روتانا خليجية”.

في البداية، أكدت بدور البراهيم انها ليست مشاكسة وان الناس تحولها الى ترند وقالت “اش اسويلهم يعني ما في الى بدور البراهيم وسنابي عادي طبيعي جدا”.

وعرض طارق الحربي مقطع صوتي رصد طلب بدور البراهيم من فريق الانتاج ان تكون الاضاءة قوية خوفا من تظهر سمراء خلال الحلقة قائلة “انا ابغى اضاءة اقوى ويكون لونها صفراء ما ابغي بيضاء”.

وصححت بدور البراهيم خلال الحلقة بعض المعلومات المتداولة عنها حيث كشفت انها ليست خريجة جامعة اكسفورد كما يشاع كاشفة ان دراستها في السعودية وقالت “انا شهادتي ثانوية ودخلت معاهد وتثقفت بالمعاهد ما لازم الواحد يخلص جامعة”.

عن عملها كخيبرة ماكياج، قالت بدور البراهيم: “انا مايكاب ارتست بصدق بس الحين حتى المشهورة والممثلة صارت مايكاب ارتست كلهم ما شاء الله يعملون تتوريال”.

وأكدت بدور خلال استضافتها ببرنامج طارق شو ، أن من بين هذه الإشاعات ما قيل عنها بأن والدتها عراقية ، وأضافت : ” أمي بنت عم أبوي” وتابعت : ” كذلك قالوا أنني شيعية ، وأنا لست طائفية لكنني سنية ” .