عبرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم عن غضبها وذلك بعد انتشار فيديو لها نشرته بأحد الفنادق وتداول بشكل كبير تحت مسمى “عرس بدور” ليصفوها بـ”خاطفة الرجالة”.

وقالت بدور في فيديو نشرته عبر تطبيق سناب شات: “استحوا على وجوهكم زوجوتني وأنا عدتي ما انتهت.. شو ما حدا يلبس فستان أبيض ومش أبيض ده أوف وايت إلا ويكون عروس.. هيون الغماسي لما اتزوجت قالت أنا تزوجت .. وأنا لما تزوجت كتبت.. ولما اتطلقت قولتلكم يعني ليش كل الحقد والهجوم”.

وأضافت: “حرام أعمل حفلة وأفرح مع أهلي.. كلكم تعرفون أنها حفلة كانت لنجاحي.. وإذا انخطبت وتزوجت شو دخلكم انتم.. هذا شرع الله.. ما عملت شيء غلط.. بعد طلاقي الأول قعدت 4 سنين.. ولما اطلقت من أبو عيالي قعدت 3 سنين ونص.. لكن تجيني تعليقات والله بدور خلصت ع الرجال والله بدور خطفت الرجال”.

وأكملت: “جعلكم تعنسون وما تشمون ريحة الرجال.. يا كل اللي هاجمتني جعلك تعنسين وماتلاقين رجال يتزوجك.. من يوم زفافي وكل شيء باظ أخي وشقيقي سنابه اتهكر وأنا انستغرامي اتهكر.. ما وراكم شئ سوي تتكلمون ع الناس.. عيب ارتقوا والله فشلتونا .. كدا مشاهير السعودية تشوهونهم كده وتويتر هاد ياللي يلم الذباب كفاية “.

وكانت قد انتشر مقطع فيديو لبدور البراهيم ظهرت فيه وهي ترتدي فستان أوف وايت بقاعة حفلات زفاف كانت مزينة بأفخم وأغلى الورود، بالإضافة إلى الحلوى التي حملت اسمها “بدور”، ما جعل رواد التواصل الاجتماعي يرجحون أنها خطوبة، حيث دشنوا هاشتاغ #خطوبه بدورالبراهيم سرعان ما وصل إلى قائمة التريند.

وأظهر الفيديو مشاركة الفنانة السعودية العنود والفنان سلطان في إحياء الحفل، كما ظهر جناح العروسين، لتنهال عليها المباركات والتهاني، متمنين لها السعادة والتوفيق، في حين طالبها البعض بالكشف عن هوية العريس.