عبرت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم عن غضبها من التعليقات السلبية التي تتلقاها من بعض الفتيات بعد خلعها للحجاب.

وظهرت بدور البراهيم في مقطع فيديو جديد بثته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقول “النسوان مرة مأوفرينها معي ما ادري انا لا اعرفك ولا تعرفيني من باب الذوق والادب انك تحترمين نفسك لما تكبي لي اي كلمة او اي حرف”.

"بدور البراهيم" تظهر غاضبه بشدة على النساء:



"ما عمري عيبت على أحد عشان ابتلى،ومن زمان كاشفة شعري وراميه العباية،شدخلكم فيني!!" pic.twitter.com/5sTnl47Kbp — WHR (@whrumor) February 23, 2021

وتابعت “والشعر اللي انت شايفتيه من زمان طالع والعباية انا البسها احترام للعادات والتقاليد في السعودية والخليج وانا لما اسافر ارميها من قديم الازل”.

واردفت “ايه دخلك فيني اختك او جارتك حتى لو اختك او جارتك ما لك حق علي والله ما لك حق انا ما ادخولي فيني اهلي تجين انت تتدخلين فيني”.

وقارنت بدور البراهيم نفسها ببقية الشهيرات قائلة “كثير مشهورات طالعين في المنظر اللي انتوا شايفونه انا اشوف بالكويت والبحرين في كل مكان”.

وقد استنكر البعض كلام بدور البراهيم معتبرين انه يجب ان تسمع الى النصيحة حيث قال احدهم “صدق ناس عجيبه ماسمعت ولا بسمع بس الدين النصيحة مافيه شيء اسمه “مالكم دخل فيني” الواحد ينصح تقبلتي كان بها ماتقبلتي شيء راجع لك اهم شيء الواحد يبرّي ذمته”.

الكلام دا زي الفُل — سـِ (@_srnnn) February 23, 2021

فيما استغرب اخرون ان يثار كل هذا الجدل حول ظهورها بدون غطاء حيث كتب اخر “طيب هي فعلًا ما كانت متحجبه وشوله كل هالصياح عليها ؟”.

الا كانت متحجبة — َ (@lfavene) February 23, 2021