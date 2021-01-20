أثار الممثل اللبناني بديع أبو شقرا الجدل بتصريحات تحدث فيها عن قيامه بالتمثيل عاريا في احدى المسرحيات في كندا وذلك أثناء حلوله ضيفا على برنامج “ع غير كوكب” عبر شاشة mtv اللبنانية.

فقد اعترف الممثل اللبناني أنه أدى مشاهد عارية مع تسعة أشخاص في إحدى المسرحيات، مبررا أن المشهد دارت فكرته حول أن غطاء الإنسان ليست ثيابه، بل أفكاره وموروثاته.

في البداية، أكد بديع أبو شقرا ان زوجته لم تنزعج من قيامه بهذا الدور مؤكدا أنها لم تعترض أبدا.

وعن الصعوبة في أداء الدور، قال بديع أبو شقرا “بتحس بالرهبة وبتحس بالخوف لأنه قد ما كنا نحنا متحررين بأفكارنا جسمنا ما بلبينا وقد ما كنت متحرر تكتشف بهيك لحظة انه اوكي انا متحرر بس جسمي مش ملحق على افكاري”.

وقد اثار كلام بديع ابو شقرا استهجان عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “دمهن ثقيل بشكل ما بتنهضمو وعلى فكره حتى بالغرب بنتقدو العري وبحكو فيه والا ما كانت اخبار كيم كارديشيان ومايلي سايروس وغيرها شاغله الصحافه ومحدا اتهم الي بنتقدو انو في عندو مشكله انتو الي عندكو مشكله بتضلو تقلدو الغرب وياريت زابط معكو” و “الفن فن بالافكار مش بالتعري بيقدر الانسان يوصل افكارو بمليون طريقة غير انو يتعرا قدام الناس بحب بديع وبحب اعمالك بس ماني معك بفكرة التعري نحنا النا افكارنا وعادتنا ودينا يلي علمنا الصح من الغلط والحلال من الحرام وكلنا منحترم هول الاشياء بس الغرب عندون كلشي مسموح بقا اذا التعري عندون فيو رسالة نحنا منشوف عكس هيدا الشي والرسائل ما بتتقدم بالتعري”.