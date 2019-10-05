شاهد… برد الدنمارك يجبر رانيا يوسف على الظهور بإطلالة محتشمة!

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورًا جديدة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من الدنمارك.

وظهرت رانيا يوسف في هذه الصور بإطلالة شتوية محتشمة خلال زيارتها لدولة الدنمارك. بارتدائها جاكت شتوي أخضر مع اسدال شعرها علي كتفها.

وعلقت رانيا يوسف علي الصور قائلة: “‏اليوم عرض فيلمي ليله حب ، في افتتاح مهرجان ارهوس في الدنمارك”.

وقد لقيت الصور بعض الردود الساخرة من متابعي رانيا يوسف خاصة وان هذه الصور من المرات القليلة التي تظهر بها بإطلالة محتشمة حيث علق احدهم: “اول مره اشوفك لابسة هدوم” فيما قال اخر: “استهدي بالله وقومي اقلعي”.