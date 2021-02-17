نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام للفنانة ” بسمة الكويتية ” في الظهور الأول لها بعد إعلانها ارتدادها عن الإسلام واعتناقها الديانة اليهودية .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على المقطع : ” بسمة التي تركت الكويت واعتنقت الديانة اليهودية ” .

وتحدثت بسمة الكويتية في الفيديو عن الأسباب التي دفعتها إلى تغيير ديانتها فقالت : ” أنا من فئة البدون من أم كويتية ولأن البدون يعتبرون غير بشر بالنسبة لهم .. أنا عانيت سنوات طويلة من الاضطهاد والتحقير وامتهان إنسانيتي ومحرومة من كل حقوقي المدنية ” .

وتابعت : ” لو أنا كنت قدمت على الانتحار ما كانت حصلت الضجة لإني غيرت ديانتي .. أنا للأمانة ما شعرت بالقوة إلا لما غيرت ديانتي إلى الديانة اليهودية اصبحت أقوى من السابق ” .

واختتمت بسمة الكويتية حديثها موضحة حقيقة جنسيتها : ” هناك ذكر أني أحمل الجنسية العراقية .. أنا لا أحمل الجنسية العراقية كنت أكيد بتشرف بها .. ولكن أنا من أم كويتية ” .