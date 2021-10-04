شاركت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من اطلالتها في فرقة البوب والراب الأمريكية الشهيرة Black Eyed Peas والتي اقيمت تتحت سفح الأهرامات ولأول مرة في مصر.

وقد نشرت بسمة بوسيل صورتين لاطلالتها في الحفل، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت خلالهما بجمبسوت اسود اللون ومكشوف الظهر وعلقت كاتبة: “كوني الاصل لا التقليد”.

كما شاركت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص وعلقت كاتبة: “عشت لحظات لا تنسى في حفل Black Eyed Peas”.

من ناحية اخرى، ردت بسمة بوسيل مؤخرا على الشائعات التي انتشرت مؤخراً بوجود علاقة عاطفية تجمع بين زوجها تامر حسني وفتاة من خارج الوسط الفني.

وهاجمت بسمة بوسيل من تداولوا هذه الشائعات لتشهيرهم بفتاة، وعلقت قائلة: “”يارب تبطّلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزّلوا صور وتشهّروا ببنات لسة متجوزتش”.

وأضافت: “أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي، فياريت نراعي ربنا في مهنتنا ونتأكد من أي حاجة قبل ما ننزلها”.