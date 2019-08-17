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شاهد.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني

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تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده

احتفل الفنان المصري تامر حسني بعيد ميلاده الـ 42 مع زوجته بسمة بوسيل وعدد من الاصدقاء.

وقد نشرت بسمة بوسيل صورة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها أثناء الاحتفال بعيد الميلاد بصحبة مجموعة من الأصدقاء المقربين من ضمنهم المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر والفنان حسام الحسيني، وذلك في الساحل الشمالي.

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Happy birthday habibi ♥️ #qualitytime❤️ @tamerhosny @romerramy @mahmoud_sayed79 @ayassin08 @hossamlhossainy @aliaasobhy @sarahdarwish.lawyer @nancybauer81_ @maiomar_ @dr_rasha_sami @directormohamedsami

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يذكر أن تامر حسني، يشارك في بطولة فيلم “الفلوس”، المنتظر طرحه في دور العرض، بجانب كلا من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق‎.

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