شاهد.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني

احتفل الفنان المصري تامر حسني بعيد ميلاده الـ 42 مع زوجته بسمة بوسيل وعدد من الاصدقاء.

وقد نشرت بسمة بوسيل صورة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها أثناء الاحتفال بعيد الميلاد بصحبة مجموعة من الأصدقاء المقربين من ضمنهم المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر والفنان حسام الحسيني، وذلك في الساحل الشمالي.

يذكر أن تامر حسني، يشارك في بطولة فيلم “الفلوس”، المنتظر طرحه في دور العرض، بجانب كلا من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق‎.