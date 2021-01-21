شاركت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة النجم المصري تامر حسني متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو طريف اثناء استمتاعها بوقتها مع صديقتها.

وظهرت بسمة بوسيل في الفيديو وهي ترقص على انغام احد الاغاني الاجنبية غير انها لم تستطع اكمال الرقص بسبب الضحك.

وقد تفاعل الناشطون مع مقطع الفيديو خاصة بعد تداوله على بعض الحسابات حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “عم تحاول اتبين انو اخر همها وهيك وانو هيه عايشه حياتها وكيوتايه ومدري شو بس لا مش ظايطه كميه الاصطناع كبيره ”.

من ناحية أخرى، كانت قد اشتعلت حالة من الحرب الكلامية مؤخرا بين كل من بسمة بوسيل والفنانة زينة على خلفية تصريحات تلفزيونية للاخيرة حملت نبرة الهجوم على بسمة بوسيل، بسبب نشر انفصالها عن تامر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثها عن علاقتها بالمطرب.

فقالت زينة: “أنا وتامر صحاب من زمان، الوحيد اللي دخل بيتي، وشاف أبويا، وعمر الصداقة دي ما هتتحول، ولا حد هيأثر عليها واحنا في حالنا أنا في حالي وشغلي وبيتي وهو كمان”.

وحول رفضها التوسط في خلافات تامر وزوجته، قالت: “تامر رجل وعنده حياته الخاصة مِلكه وصارم في بيته ومابيسمحش بتدخلات في بيته وأنا مش من حقي أتكلم في حياته الشخصية، وأهلنا علمونا مشاكلنا متطلعش بره، أنا لو أبويا وأمي كانوا بيتخانقوا عمر ما حد بيعرف من بره، في إشارة منها على ما فعلته زوجة الفنان بعدما شاركت مشاكلهما على الملأ”.

لترد عليها بسمة بوسيل عبر منشور قالت فيه: ” لن يتزوجكي.. روحي إركني بلاش.. شو عن طريق ناس نص كم”، مرفقة أغنية مهرجان “كذا ميزة في التونسية” لفيلو وميسو ميسرة وزياد الإيراني، معلقة:”حاولت أحط أغنية تعرفي تفهميها علشان الجهل”.