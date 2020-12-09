شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام”، بصورة جديدة لها من السعودية ظهرت فيها برفقة والديها كاشفة انهما لم يخرجا من المنزل منذ عام كامل.

فقد علقت بسمة وهبة على الصورة كاتبة قائلة: “أول خروجة للوالدين من بعد سنة حبايب قلبي وروحي اللهم أجرنا من الكورونا وعافنا واعف عنا”.

كما نشرت بسمة وهبة مقطع فيديو من السيارة التي كانت تقلها مع والديها والتي كان يقودها نجلها عبدالعزيز وقالت: “والله يا جماعة انا امي وابويا اول خروج ليهم بقالهم سنة من ايام الكورونا ما خرجوش ينفع كده؟ هذا الالتزام بهذه الاجراءات الحبسية مش ممكن؟” ثم توجهت بالسؤال الى والدتها ووالدها عن سبب عدم خروجهما طوال هذه المدة.

واضافت “انا جيت لقيت عزوز بسوق وعبدالرحمن اشتغل طب ينفع كده” كاشفة ان نجلها عبدالرحمن يعمل في الرياض وانها لم تستطع رؤيته وقالت “ان شاء الله اقدر اشوفه لأنه لسه ماسك شغل جديد ويقول لي اقول لهم اول اسبوع انا اشتغل فيه عاوز اجازة” وتابعت “يا رب تنفع تجي يا عبدالرحمن “.

يذكر أن عبد الرحمن وعبد العزيز هم ولدي بسمة وهبة من زوجها رجل الاعمال السعودي أسامة السيد الذي انفصلت عنه في عام 2010 ويقيمان في السعودية.