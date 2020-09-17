عبرت الاعلامية المصرية بسمة وهبة عن غضبها من بعض متابعيها بسبب انتقادهم لها وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وقالت بسمة وهبة: “اي حد حيقل ادبه حامسح بيه بلاط الارض” وتابعت “انا عندي 99 بالمئة من الفانز بتوعي ناس محترمين والاخ قليل الادب اللي بعتلي النهاردة وعارف نفسه ان شاء الله يا ابني ما اتمنالك اللي عندي عندك بس انا حقولك ان شاء الله اللي عندي يبقى عندك فتحس فتعرف فتتفهم يلي ما عندك دم يلي مش محترم يلي اهلك ما عرفوش يربوك “.

واردفت بسمة وهبة: “اي حد حيغلط فيه حاغلط فيه مش معنى انه نحن شخصيات عامة انه نحنا نسكت على الاهانة لو اي واحد او واحدة فيكم ماشي في الشارع وراح حد هزأه او كلمه مش هيسكتله ما فيش حاجة اسمها انا شخصية عامة فاسكت على الاهانة”.

يذكر ان بسمة وهبة تتواجد حاليا في العاصمة البريطانية لندن حيث قالت انها تخضع للعلاج من مرض نادر.