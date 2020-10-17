نشرت الاعلامية المصرية بسمة وهبة مقطع فيديو لها قبل دخولها غرفة العمليات طالبة من متابعيها الدعاء لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت بسمة وهبة في الفيديو بثيات العملية وقالت: “استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ابدا.. يد الله فوق ايديكم.. يا رب ان شاء الله باذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسوني من الدعاء”.

وقد تجاوب متابعو بسمة وهبة مع الفيديو داعين لها بالسلامة ومتمنين لها الشفاء العاجل.

وكانت

كانت بسمة قد كشفت سابقا انها تعانى من مشكلة فى المعدة بالإضافة إلى نزيف، وإنها ليست حالة نادرة ولكنها حالة غاية فى الصعوبة وقالت “ربنا كرمنى بطبيب إنجليزي استطاع أن يقوم بالكشف على حالتى، وتحسنت على يده بفضل العلاج الذى كتبه وتناولته ولم تأتى لى الأعراض لمدة شهر”.

وتابعت بسمة وهبة المشكل الثانية إن النزيف كان نتيجة الهرمونات التى تساعد على تنشيط الخلاية السرطانية، والتي لم يكن من المفروض تواجدها لدى بسبب كونى مريضة سرطان”.