تغلبت الاعلامية المصرية بسمة وهبة على الازمة الصحية، التي ألمت بها مؤخرا، وظهرت مع نجلها لأداء مناسك العمرة، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في إنستغرام، صورة من أمام المسجد الحرام وهي ترتدي زي الإحرام.

وكتبت بسمة وهبة قائلة: “أنا والغالي عند الغالي.. جمعتنا مباركه جميعًا يا رب”، بينما حظيت الصورة بتفاعل واسع بين المتابعين وطلبوا منها الدعاء خلال قيامها بالعمرة برفقة ابنها.

كما ظهرت بسمة وهبة في مقطع فيديو قصير من الحرم المكي وهي تدعو لمتابعيها وقالت “الواحد جاه للغالي وشاف الغاليين خلاص الواحد مش عايز حاجة بقى” وتابعت “دعتلكم كلكم وكل من دعالي في يوم من الايام له مثل الدعاء يا رب ان شاء الله ولا تشوفوا مكروه في غالي ليكم زي كل الناس التي تدعيلي”.

وكانت بسمة وهبة قد تعرضت لوعكة صحية جديدة اثناء تواجدها في السعودية بسبب تناولها جرعة زائدة من العلاج الخاص بها.

ونشرت بسمة وهبة، فيديو لها عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت فيه مع الطبيب المصري وهو يمازحها بقوله: “ماشاء الله مش حاسة بحاجة”، لترد بسمة ساخرة “بيقر عليّ، أنا متعودة على كده خلاص، والحمد لله ولادي جنبي وماما وبابا ولا يهمني”.

وأضافت الإعلامية المصرية: “الحمد لله مفيش حاجة، عايزة أقولكوا على حاجة، جالي التهاب في المعدة، لأني افتريت في أخذ الفيتامينات، ببلبعها عشان كورونا، وعشان أحافظ على نفسي، خلوا بالكوا من الفيتامينات على المعدة ياجماعة”.