احتفلت الفنانة المصرية بشرى، بخطوبتها على سالم هيكل مدير عام مبيعات إحدى الشركات الكبرى، خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت بشرى، 44 عاما، فى أحد الفيديوهات المتداولة وهي تبكى من فرحتها بعد مفاجأة خطيبها لها بخاتم الخطوبة حيث ظهر سالم هيكل وهو ينحنى على قدميه ليقدم الخاتم، وكان ذلك فى ختام مهرجان الجونة السينمائى.

وقالت بشرى في تصريح لموقع “اليوم السابع”، إنها تفاجأت بخطوبتها بعد حفل توزيع ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى. وأضافت أنها لم تكن تعلم بالأمر وأن العريس تآمر مع خالد الصاوي وعدد من أصدقائها ليفاجئوها بالأمر.

وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين يحرصون على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز