تعرضت الفنانة المصرية ” بشرى ” للسقوط أثناء تصويرها مشاهد مسلسلها الرمضاني ” القمر آخر الدنيا ” وهو الأمر الذي استدعى تدخل الطبيب للاطمئنان على حالتها الصحية .

وبدا على بشرى الإجهاد والإرهاق الشديد خاصة بعد أن عانت من انخفاض في ضغط الدم أدى لعدم وصوله إلى المخ .

وعلق الطبيب على ذلك قائلا : ” إزاي بتصوري وانتي تعبانة كده .. الدم مش بيوصل للمخ .. الضغط اتظبط شوية لازم ضربات القلب تعلي شوية علشان تعوض كمية الدم اللي واصلة للأنسجة ” .

وأكد على ضوروة حصولها على قسط من الراحة والتوقف عن التصوير .. إلا أن بشرى اعترضت على ذلك مؤكدة أنه باستطاعتها تصوير مشاهدها في هذا اليوم وأن تستريح بعد عودتها لمنزلها ،

وهو ما قابله الطبيب بالرفض التام وتم نقل بشرى لإحدى المستشفيات بعد وصول حالتها الصحية إلى ذروتها .