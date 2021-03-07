حلّت الفنانة بشرى ضيفة على “برنامج سهرانين” من تقديم النجم أمير كرارة والذي يعرض عبر قناة ON، وخلال الحلقه إستعادا ذكرياتهما منذ 20 سنة من خلال عرض مجموعة من الصور التي وثقت كواليس مشاركتهما في عدد من الأعمال الفنّية.

حيث عرض الفنان أمير كرارة خلال برنامج سهرانين صورة تجمعه بالفنانة بشرى من مسلسل «ست كوم» شباب أون لاين، والمفاجأة كانت في شكلهما قبل النجومية، حيث بدت بشرى في غاية النحافة وعلقت علي هذا الأمر قائلة: “وقتها كنت نحيفة جدًا، وأمير كرارة كان بيأكلني علشان أتخن “كان بيزغطنى”.

كما تحدث الفنان خالد الصاوي الذي حل ضيفًا علي نفس الحلقة ببرنامج سهرانين، عن علاقته بسالم هيكل زوج الفنانة بشرى وكيف دبر لهما خطبتهما قي مهرجان الجونة السينمائي. قائلاً: “سالم صديقي وهو رجل جميل وأفكاره مختلفة، أتعرفنا على بعض قريب، قربنا من بعض من خلال مهرجان الجونة”.

وأضاف: “بشرى وسالم يعرفوا بعض من زمان، وهو كان مُصر إن مشروع الزواج كان هينجح، هي كانت مصممة أنهم يفضلوا أصدقاء، أنا بفهم بشرى لحد كبير” (..) وتابع: “قعدنا في مفاوضات كذا يوم، لكن أصحابها كانوا عارفين، بشرى لو اتفاجئت بتبقى كارثة.

يُذكر أن الفنانة بشرى، احتفلت في ديسمبر الماضي، بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق الفنى، تستعد الفنانة بشرى لتقديم بطولة “فيلم ماما معالي” بعدما اتفقت الجهة المنتجة معاها على بطولة العمل. بعد اعتذار الفنان داليا البحيرى عن تقديمه، ليلجأ صناع الفيلم لبشرى لتقديم البطولة، حيث يتم التعديل على السيناريو حالياً الذى يكتبه نادر صلاح الدين، حتى يتمكن صناع الفيلم من التصوير خلال الفترة المقبلة مباشرة. ” فيلم ماما معالي” بطولة بشري، محمد جمعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال، والفنانين الشباب