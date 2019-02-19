شاهد بصور جريئة.. شمس بسام الملا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالأحمر

دخلت شمس ابنة المخرج السوري بسام الملا مجال التمثيل بعد مشاركتها في مسلسل باب الحارة، لكن شهرتها لم تأتِ فقط من المسلسل بل من صورها الجريئة التي تنشرها بين الحين والآخر، قبل أن تنتقل للعمل كموديل لدى احدى شركات الألبسة في دبي.

في عيد الحب، عادت شمس ونشرت صوراً جديدة لها وارتدت بلوزة حمراء مفتوحة وأظهرت بطنها، وعرضت الهدايا التي تلقّتها من أحدهم بمناسبة عيد العشاق.

وقد أثارت الصور الجديدة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي, بين من أطرى على جمال شمس الملا وبين من انتقد جراء تها في الألبسة التي تختارها.