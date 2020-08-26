احتفل الممثل التركي ” جانسل التشين ” الشهير ب ” مراد ” عن دوره في مسلسل ” بائعة الورد ” بزواجه من الممثلة التركية ” زينب بايات ” بعد علاقة حب دامت بين الطرفين لمدة 3 سنوات .

ونشر جانسل التشين مجموعة من الصور من جلسة تصوير زفافه الذي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .

وكتب في تعليقه على الصور : ” أفضل يوم في حياتي .. أحبك كثيرا .. أخذتيني خارج الأعماق السوادء بيدك .. أنا سعيد إني تمسكت بك فحياتي معك مشرقة .. من المستحيل ألا أتعجب بجمالها وطاقتها وذكائها وإبداعها ” .

وتابع : ” لقد جعلتني ليس أن أحبّك فقط ولكن أحببت كلّ شيء يتعلق بك .. سأبذل قصارى جهدي لأجعلك سعيدة حتى أنفاسي الأخيرة .. سنسلك طريقنا معا أعدك حبيبتي ” .