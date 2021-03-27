أحيت الفنانة المصرية ” أنغام ” حفلا غنائيا لها يوم أمس الجمعة علي خشبة مسرح مركز المنارة ضمن فعاليات حفل إفتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية .

وشهد الحفل حضور كامل العدد من جانب محبي وجمهور أنغام على الرغم من برودة الجو ووسط الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وخلال تواجد أنغام على المسرح وغنائها لأغنية ” طول ما أنت بعيد ” لم تستطع تمالك دموعها وبكت أمام جمهورها الذي استقبل ذلك بالهتاف والتصفيق لها .

أغنية طول ما أنت بعيد من كلمات عصام حسني وألحان محمدي وتم طرحها في ألبوم ” أحلام بريئة ” في عام 2015 .