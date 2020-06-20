تعرض الفنان المصري ” إدوارد ” لموقف على الهواء خلال إذاعته لمقطع فيديو عن الفنان ” يوسف شعبان ” في حلقة من برنامج ” القاهرة اليوم ” الذي يقدمه .

والذي ظهر فيه يوسف شعبان وهو يتحدث عن أنه لا تعرض عليه أية أعمال وأنه يريد أن يعمل سواء في أداور جد أو عم أو أي أدوار .

الأمر الذي جعل إدوارد لا يتمالك نفسه وبكى وعلق على ذلك قائلا : ” قطع قلبي وحاجة بتوريكي إن مفيش حاجة باقية في الدنيا .. أنا تخيلت نفسي في سنه الواحد بيكون حاسس أنه في عز مقدرته وبيعمل حاجات كتيرة للفن وفجأة ممكن يبقى ده حاله ” .

وتابع : ” كلمتين يقطعوا القلب أنا ممكن أعمل دور عم أو جد بس عاوز اشتغل .. المشكلة إن اللي بيعيش في الفن بيبقى عامل زي السمك اللي في الماية .. لما كنت بقعد فترة مبشتغلش كنت أروح أعمل مسرح علشان أحسس نفسي أن أنا عايش ” .

وأضاف : ” كتير أوي فنانين هتلاقيهم مش مطلوبين أوي هتلاقيهم بيشتغلوا في المسرح لأن الفنان ميقدرش يتخيل حياته من غير فن أو أن الناس تقوله انبسطنا من الدور ودا يوسف شعبان يعني دا تاريخ ” .

ووجه إدوارد خلال حديثه نداءا إلى المخرجين والمنتجين ونقابة المهن التمثيلية في إيجاد عمل للفنان يوسف شعبان وإنه بنفسه ساعد في القيام بذلك من قبل .

فقال : ” في موقف مش بقدر أنساه في حياتي من كام سنة كنت بعمل فيلم اسمه بنات العم وقبله كنت بعمل فيلم مفيش فايدة مع مصطفى قمر وكان ضيف شرف الفيلم ده الله يرحمه الممثل الكبير حسن مصطفى ” .

واستكمل : ” وأنا قاعد معاه لقيته بيقولي يا إدوارد لو جالك شغل ليا رشحني أنا مع سينما الشباب ومستعد اشتغل معاه .. بمجرد ما سابني دموعي نزلت مش مصدق إن الواحد يشوف حد قيمة كبيرة في حياته ويكون ده رد فعله .. وفعلا قدرت أخليه يشارك في فيلم بنات العم ” .