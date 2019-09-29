شاهد.. بكاء احلام بسبب راغب علامة!

اشتد الصراع بين النجمين راغب علامة وأحلام في برنامج “ذا فويس” بسبب احدى المتسابقات التي أشعلت البرنامج بجمال صوتها.

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في البداية، لم تنتبه أحلام أنها حصلت على “بلوك”، فظلت تحاول أن تقنع المتسابقة نهى رحيم أن تنضم إلى فريقها، حتى أخبرها الفنان محمد حماقي الخبر الصادم أنها حصلت على “لوك”، فظنت أنه هو من حظرها.

صدمة أحلام دفعتها للجلوس على المسرح وادعاء البكاء بسبب حظرها وضياع المتسابقة منها، وحاولت أن تعوض خسارتها فسألت المشتركة في حالة لو لم تكن حصلت على “بلوك” أي عضو تحكيم كانت ستختار؟ فأخبرتها المتسابقة أنها كانت ستختارها.

وبعد تفكير من قبل المتسابقة، اختارت الانضمام إلى فريق السوبر ستار راغب علامة، الأمر الذي أثار غيظ أحلام لضياع هذه المتسابقة منها.