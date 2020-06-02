نشرت الموديل اليمنية مريم ناظم مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تبكي بحرقة بعد سرقة حسابها على انستغرام وحذف جميع صورها.

وبدأت القصة عندما تم اختراق حساب مريم ناظم، وبعد أن أعاد الموقع حسابها، حدث عطل تسبب إلى حذف جميع الصور والمتابعين.

وقالت مريم: “بعد أن أعادوا الحساب قاموا بحذف الصور والذكريات الموجودة فيها، بالإضافة إلى المتابعين التي تتابعهم، وأضافت “راح تعب ثلاث سنين، أنا تعبت خلاص والله خلاص اش الناس هذي”.

وعلق المتابعون عليها بالقول إن هذا لا يستدعي بكاءها وحزنها بحرقة، مشيرين إلى أنها لم يكن يجدر بها الظهور بهذا المظهر الذي لا يليق بالسبب الذي ذكرته.

يذكر أن مريم ناظم تعرّف عن نفسها بأنها أول عارضة أزياء يمنية، وتعود أصولها لأب يمني من محافظة البيضا وأم روسية، وتعيش حالياً في أوزباكستان وتحمل الجنسيتين اليمينة والروسية.