شيع الفنان ” راشد الماجد ” اليوم الأربعاء جثمان والدته إلى مثواها الأخير في مقبرة المحرق في مملكة البحرين والتي وافتها المنية يوم أمس بعد صراع مع المرض .

ونشر الإعلامي ” صالح الجسمي ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ” تويتر ” يوثق لحظات دفن جثمان الفقيدة .. كما ظهر به راشد الماجد وهو يبكي على قبر والدته متأثرا بفراقها .

وكتب صالح الجسمي في تعليقه على الفيديو : ” الله يغفر لها ويرحمها ويثبتها عند السؤال وينوّر قبرها .. دفن والدة الفنان راشد الماجد رحمها الله في البحرين قبل قليل .. مشهد أعاد لأذهان ذكريات أليمة بوفاة والدتي ودفنها في خورفكان قبل ١٨ عاماً .. الله يصبرهم ” .

الله يغفر لها ويرحمها ويثبتها عند السؤال وينوّر قبرها، دفن والدة الفنان #راشد_الماجد رحمها الله في #البحرين قبل قليل، مشهد أعاد لأذهان ذكريات أليمة بوفاة والدتي ودفنها في #خورفكان قبل ١٨ عاماً، الله يصبرهم pic.twitter.com/6IfJY7euqY — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) January 20, 2021