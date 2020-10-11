لم يستطع ثامر الشعيبي، شقيق الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، إخفاء تأثره بما تمر به شقيقته بعد أزمة نشر فيديو خادش للحياء على حسابها على “سناب شات” والتي تسببت في توقيقها وتحويلها للنيابة العامة.

وقال ثامر الشعيبي: “أنتم شايفين الدنيا والميديا شو مقلوبة على سالفة هيا.. لكل اللي سال عن هيا هي بخير وشكرا لكل من سأل عنها شكرا لكل شخص حاول يساعدنا بكلمة”.

وفي فيديو أخر نشره ثامر الشعيبي على سناب شات قال: “شكرا لكل من راسلني وصلني عدد هائل من الرسائل التي تطمئن على هيا .. شكرا حل حيل حيل”. وظهر ثامر الشعيبي باكيًا ومتأثرا في المقاطع التي نشرها على سناب شات على خلفية أمر النيابة باستمرار حبس أخته هيا الشعيبي. وظهر ثامر الشعيبي في فيديو آخر مع طفلة هيا الشعيبي حيث قبلها ومازحها قائلا: “ريحتك ريحة أمك”.

وقد بدت علامات التأثر واضحة على ثامر الشعيبي أكثر من مرة حيث لم يستطع حبس دموعه متأثرا بما تمر به شقيقته.

يذكر أن إن هيا الشعيبي قالت في التحقيقات إن “هاكر” سعودي هو من اخترق حسابها، وعندما سئلت عن تحديدها لجنسية “الهاكر” أكدت أنها كانت تهدد من هاكر سعودي مؤخرا.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد أمرت بحجز الفنانة الشعيبي، في مبنى المباحث الجنائية لحين مواصلة التحقيق معها.