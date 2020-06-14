نشرت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” تويتر ” لطفل يبكي بحرقة بسبب الحجر المنزلي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .

والذي عبر في مقطع الفيديو عن رغبته في الخروج من المنزل وشعوره ب ” الزهق ” على حد قوله ورغبته في أن تعود الحياة لطبيعتها .

ووجهت شيرين في تعليقها على مقطع الفيديو رسالة لهذا الطفل مبدية تعاطفها معه ووعدته بالخروج معه بعد انتهاء هذه الأزمة .

فكتبت قائلة : ” حبيب قلبي ربنا يحفظك لأهلك والدنيا ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله .. وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وإنت نتفسح ” .