أقام الفنان المصري ” محمد منير ” حفلا من داخل منزله على طريقة البث المباشر بالتعاون مع إحدى شركات المحمول .

وأثار الحفل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وتصدر محرك البحث جوجل .

وقام محمد منير بغناء عدد من أغانيه وجاء من بينها أغنية ” حدوتة مصرية ” والتي لم يتمالك الكينج نفسه أثناء غنائها وسقطت دموعه ثم عاد وتمالك أعصابه وأكمل الغناء .

كما حرص محمد منير على طمأنة محبيه وجمهوره عن وضعه الصحي خاصة بعد إجرائه مؤخرا لعملية جراحية في مفصل الحوض وأكد على إنه أصبح في حالة جيدة .

فقال : ” أنا مكنتش بقدر أقف على رجلي وعملت عملية بسيطة بسبب مشكلة في مفصل الحوض ” .

ثم طلب من أحد مساعديه مد يده إليه لمساعدته وقام بالوقوف من أجل طمأنة جمهوره .. وقدم الشكر للمركز الطبي العالمي الذي تلقى الرعاية الطبية ولكل من سانده وأشرف على علاجه به ووجه تحية لشهداء الشرطة والقوات الملسحة المصرية .