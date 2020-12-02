نشرت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من إعلان حلقة برنامج ” أحمر بالخط العريض ” والتي حلت ضيفة به مع الإعلامي ” مالك مكتبي ” ومن المقرر عرضها مساء اليوم على قناة Lbc .

وظهرت نادين نسيب نجيم في الفيديو وهي تبكي خلال تواجد طفل معها في المقابلة يحكي عن ما تعرض له من إصابات على خلفية إنفجار مرفأ بيروت وأن أصدقائه يعايروه بجرح في أنفه وأحيانا يضربوه .

لتتأثر نادين بحديثه وأخبرته أنه لديها أيضا إصابات مثله من جراء الانفجار وبدأت في أن تريه جروح وجهها .

وكتبت نادين نجيم في تعليقها على الفيديو : ” ما عرفت كيف بدي واسي هالصبي المهضوم يلي ما ذنبه بكل يلي صار .. خبرته إنه كلنا عنا جروحات نفسية وجسدية بس هيدي ذكرى من بيروت ” .

وتابعت : ” وأنه نحنا أبطال لإنه رجعنا وقفنا على أجرينا وكفينا ومنحب بلدنا لو قد ما خذلونا حكامنا لبنان وشعبه ضحية رح نكفي بس لن ننسى فعلاً وجعنا قد ما كان كبير بيصير ضئيل قدام وجع غيرنا ” .