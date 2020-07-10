حلت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل ضيفة على مواطنتها الاعلامية مي العيدان ضيفة في حلقة الامس من برنامج “كشف حساب” على قناة سكوب حيث تحدثت عن عدد من المواضيع الشخصية.

وقالت نهى نبيل عن اللقاء في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “أنا وقفت لقاءات صحفيه من فتره ، لكن لقاء اليوم كان ضروري علشان أحط النقاط على الحروف بأمور تحاشيت الكلام عنها طويلا .. و الحين صار وقت إني أشيل هذا الحمل عن كتفي، و أتكلم عنها لأول و آخر مره علشان أعرف أركز بشغلي و حياتي من جديد”.

وردت نهى نبيل، خلال اللقاء، عن اتهامها بإهمال والدها وبأنها “عاقة” قائلة “أنا الذي فيه اليوم من بركة دعاء امي وابي واللي حوالي واللي عايشين معاي كلهم ما يقدرون ينكرون جزء من هذه الشغلات وما اقدر اطلع واتباهى واقول انا شو سويت وشو عطيت هذا شيء بيني وبينهم وبيني وبين ربي”.

ولم تستطع نهى نبيل اخفاء تأثرها أثناء حديثها عن والدها قائلة “كان طالع من جلطتين واللي عوره وضايقة الكلام الذي انكتب عنى ووصفي بالعاقة وارسليه الصورة” ثم بكت وتابعت “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قال هذا الكلام قال لي انا اسف اني حطيت في هذا الموقف وانكتب عنك هذا الكلام”.

وكانت نهى نبيل قد كشفت في وقت سابق أن والديها انفصلا وهي في سن صغيرة، حيث نشرت صورة قديمة من طفولها أطلت فيها برفقة والدها، حيث قالت: “تسألون ما نشوفك تتكلمين عن أبوك.. بحكم أنه أنا ونوف ربينا عند أمي لما أبي وأمي انفصلا.. فما حصلتلي فرصة أفهم أبوي وايد لأني ما عشت معاه.. عشت مع أمي”.

وأكملت الفاشينيستا الكويتية: “لما كبرت.. بديت شوي شوي اتقرب من هذا الإنسان وأشوف نقاط التقارب بيني وبينه.. أبويا حبيبي يتابعنى على السناب.. شخصية جميلة.. يبهركم بذوقه وأسلوبه الراقي وبتعامله وبفكره.. إنسان شاري راحة باله.. أبويا إنسان كتير مثقف ويقرا كتير.. فلما أقعد معاه أنبهر.. سوالفه حلوة كما أنه لف الدنيا”.