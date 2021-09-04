حلت الفنانة ” هنا الزاهد ” ضيفة مع الإعلامية ” منى الشاذلي ” في برنامجها (معكم منى الشاذلي) المذاع على قناة cbc .

وخلال اللقاء كشفت هنا الزاهد عن تفاصيل مرض والدتها السيدة ” شيرين المنزلاوي ” في الفترة الأخيرة وإصابتها بسرطان في الثدي وعن ملابسات معرفتها بذلك .

فقالت هنا وهي متأثرة وتبكي أثناء حديثها بأن شقيقتها فرح أخبرتها بإصابة والدتها بورم خبيث أثناء تصويرها لمسلسلها ” حلوة الدنيا سكر ” .

وأضافت أن والدتها رفضت في البداية إجراء العملية الجراحية لاستئصال الورم إلا أنها وزوجها الفنان ” أحمد فهمي ” وشقيقتيها تمكنا من إقناعها بضرورة وأهمية إجرائها للعملية من أجل التخلص من المرض وبدء حياتهم من جديد .